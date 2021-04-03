РИАМО - 3 апр. В столице велопрокат и прокат самокатов в этом году запустят рекордно рано, взять самокат напрокат можно будет уже 4 апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Велопрокат откроется 6 апреля. Запустить новый сезон раньше было решено из-за высокой востребованности сервиса в год пандемии, за который совершили 8 млн. поездок. Раньше сезон проката открывался в конце апреля.

«Электросамокаты и велосипеды пользуются все большей популярностью среди жителей. Прошлогодний краудсорсинговый проект показал, что у жителей есть запрос на велоинфраструктуру», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в 2021 году в столице продолжат расширять сеть и увеличивать число велосипедов. Так, будет установлено 67 новых станций, 63 из которых — электрические. Также добавится 1 тыс. велосипедов, 500 из них — электрические.

«Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро», — добавил Ликсутов.

Он подчеркнул, что прокат велосипедов для курьеров и волонтеров останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы Сергея Собянина.

Еще 67 станций велопроката появятся в Москве в 2021 г>>