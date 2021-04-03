РИАМО - 3 апр. За прошедшие сутки в Москве вылечили от коронавируса 1151 пациента, с начала пандемии в городе выздоровели 948 845 человек, у которых ранее выявили пневмонию и Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

«В Москве выявлено 2011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 892 человека», - говорится в сообщении.

Также за сутки в столице скончались 52 пациента с коронавирусом, за все время пандемии зарегистрировано 16 816 летальных исходов.

Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию провели в Москве с начала пандемии. Анализы на Covid-19 методом ПЦР принимают в 162 взрослых и 45 детских поликлиниках города.

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