РИАМО - 3 апр. ДТП с участием бетономешалки произошло в столице на улице Подольских Курсантов у дома 20А, машина перевернулась, произошел разлив топлива, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Водитель не пострадал. Из-за аварии были заблокированы полосы движения.

К месту происшествия выслали силы Пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ», а также дорожные службы города.

Пожарные смыли топливо с дороги. С помощью подъемного крана грузовик подняли и поставили на колеса.

Сейчас движение восстановлено.