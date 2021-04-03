РИАМО - 3 апр. Сбер опроверг информацию о прогнозировании третьей волны пандемии коронавируса в России, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сбербанк спрогнозировал новый скачок заболеваемости коронавирусом в стране.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что журналисты самостоятельно интерпретировали данные модели с сайта «СберИндекс». Модель показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с приходом более теплого периода. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно.​

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