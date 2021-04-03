РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 апр. В Домодедове 24 апреля пройдет весенний кросс по пересеченной местности, сообщается в группе «Парки Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Желающие принять участие могут выбрать свою возрастную категорию и зарегистрироваться по ссылкам: https://живуспортом.рф/event/vesennij-kross-po-peresechennoj-mestnosti и https://orgeo.ru/event/16225.

Первый старт пройдет в 10:00 в лесопарке «Городской лес» со стороны улицы Опушка. Прийти необходимо минимум за полчаса до старта своей возрастной группы, чтобы подтвердить участие.

Победителей ждут призы.