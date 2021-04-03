РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 апр. В Домодедове разыскивают пропавшую 28 января 50-летнюю женщину, сообщается на странице Инфорг Лизаалерт в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Беликовой (Альяновой) Светланы Вячеславовны неизвестно с 28 января.

Рост женщины 160 см, она плотного телосложения, у нее русые волосы. Одета Беликова была в серое пальто, темную водолазку, черные брюки и серые сапоги.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.