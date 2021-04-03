РИАМО - 3 апр. Мужчина попал под поезд сообщением Москва - Нижний Новгород на перегоне между станциями Новогиреево и Реутово, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в субботу около 07:00. По предварительной информации, мужчина 1987 года рождения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Полученные им травмы оказались смертельными.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Гражданам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.