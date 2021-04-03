РИАМО - 3 апр. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичи смогут насладиться безопасным для здоровья солнцем лишь до середины следующей недели, сообщает РИА Новости.

«В субботу будет проглядывать солнышко. Мы прогнозируем облачность с прояснениями, но солнечные лучи уже можно будет ловить. Начиная с воскресенья, мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такое солнце продержится до середины следующей недели, оно наполнено энергией. Москвичам лучше поторопиться, чтобы успеть принять такие безопасные солнечные ванны, для которых сегодня лучшее время.

Сейчас солнце светит так же, как в третьей пятидневке сентября. При этом температура воздуха значительно ниже сентябрьской, так как энергия солнца идет на то, чтобы растопить снег и прогреть почву.

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