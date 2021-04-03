РИАМО - 3 апр. За минувшие сутки в Москве выявили 2011 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 1 032 666 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе продолжается масштабная кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку горожане могут в одном из 100 пунктов, открытых на базе городских поликлиник, а также в выездных пунктах. Кроме того, привиться от инфекции можно в частных медучреждениях.

Для лечения коронавируса в стационарах города начнут применять уникальный препарат «Ковид-глобулин». Лекарство будут назначать пациентам, у которых болезнь протекает в средней или тяжелой форме.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявили 9 021 новый случай инфицирования коронавирусом. Также за сутки зафиксировано 384 летальных исхода, выздоровели 9 618 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 572 077 случаев заражения Covid-19, скончались 100 017 пациентов, вылечились 4 195 869 человек.

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