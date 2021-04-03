РИАМО - 3 апр. По данным аналитиков «СберИндекс», к 15 апреля в России может произойти рост заболеваемости коронавирусной инфекции, число выявляемых инфицированных может увеличится вдвое, передает Федеральное агентство новостей.

«Эксперты заявили, что рост может начаться уже 4 апреля. <...> В этот день число зараженных коронавирусом увеличится на 198 человек», - говорится в материале.

После этого число выявляемых случаев заражения будет расти каждый день. Это, по мнению экспертов, можно будет назвать третьей волной.

Ранее президент РАН Александр Сергеев призвал россиян проходить вакцинацию. При этом в первую очередь делать прививку особенно важно пожилым.

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