РИАМО - 3 апр. По данным аналитиков «СберИндекс», к 15 апреля в России может произойти рост заболеваемости коронавирусной инфекции, число выявляемых инфицированных может увеличится вдвое, передает Федеральное агентство новостей.
После этого число выявляемых случаев заражения будет расти каждый день. Это, по мнению экспертов, можно будет назвать третьей волной.
Ранее президент РАН Александр Сергеев призвал россиян проходить вакцинацию. При этом в первую очередь делать прививку особенно важно пожилым.
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