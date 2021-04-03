РИАМО - 3 апр. Новые дома по реновации возводят по индивидуальным проектам, их оборудуют горизонтальной системой отопления, умными счетчиками, некоторые квартиры делают специально для маломобильных граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В новых панельных домах, а их будет порядка 30%, панели делают толще чем в пятиэтажках. Их изготовляют из качественного материала. Таким домам не требуется внешнее отопление. Кроме того, стены, которые строят монолитным способом, получаются крепкими и ровными.
Новостройки по реновации возводят по индивидуальным проектам. На техническом этаже оборудуют индивидуальные тепловые пункты. Показания с умных счетчиков поступают в объединенную диспетчерскую службу автоматически. Датчики дыма на кухне и в комнатах также автоматически сообщат данные в пожарную часть, если случится пожар.
В новых квартирах устанавливают достаточное количество розеток, чтобы снизить необходимость использования удлинителей и тройников. Кроме того, часть квартир обустраивают для маломобильных граждан. В них делают широкие коридоры, специальные санузлы. При необходимости входы в подъезд оборудуют подъемниками и пандусами.
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