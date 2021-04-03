РИАМО - 3 апр. Новые дома по реновации возводят по индивидуальным проектам, их оборудуют горизонтальной системой отопления, умными счетчиками, некоторые квартиры делают специально для маломобильных граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новых домах система отопления разводится горизонтально: трубы оказываются скрытыми в полу или в плинтусах. На каждом радиаторе устанавливают терморегуляторы — новоселы смогут сами установить комфортную температуру у себя дома», - говорится в сообщении.

В новых панельных домах, а их будет порядка 30%, панели делают толще чем в пятиэтажках. Их изготовляют из качественного материала. Таким домам не требуется внешнее отопление. Кроме того, стены, которые строят монолитным способом, получаются крепкими и ровными.

Новостройки по реновации возводят по индивидуальным проектам. На техническом этаже оборудуют индивидуальные тепловые пункты. Показания с умных счетчиков поступают в объединенную диспетчерскую службу автоматически. Датчики дыма на кухне и в комнатах также автоматически сообщат данные в пожарную часть, если случится пожар.

В новых квартирах устанавливают достаточное количество розеток, чтобы снизить необходимость использования удлинителей и тройников. Кроме того, часть квартир обустраивают для маломобильных граждан. В них делают широкие коридоры, специальные санузлы. При необходимости входы в подъезд оборудуют подъемниками и пандусами.

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