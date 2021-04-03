РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 апр. В Королеве в микрорайоне Юбилейный отремонтируют стадион «Чайка», сообщил глава города Александр Ходырев.

Стадион «Чайка» в микрорайоне Юбилейный больше 10 лет находится в плохом состоянии. Главная проблема - это постоянно протекающая крыша подтрибунных помещений.

«В этом году ситуация будет исправлена. В рамках национального проекта президента при поддержке губернатора мы проведем масштабную реконструкцию спортивного объекта», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Во время работ планируют обновить футбольное поле, на котором появится новый газон с подогревом, что позволит использовать его даже зимой. Также планируются обновление трибун и ремонт подтрибунных помещений. В планах благоустроить и территорию стадиона: установить лавочки, высадить цветочные композиции.

«Чайка» вновь станет центром общественной и спортивной жизни в Юбилейном. Завершить все работы планируем в течение 2021-2022 годов», - заключил глава.