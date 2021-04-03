РИАМО - 3 апр. С 7 по 22 апреля в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ пройдет онлайн-курс для соискателей, где научат планировать карьеру и расскажут, как освоить новую востребованную профессию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С момента открытия центра в 2018 году обучение прошли более 180 тысяч человек. Новый онлайн-курс предназначен для тех, кто столкнулся с затянувшимися сроками трудоустройства и психологическим напряжением в этот период», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Участники курса пройдут шесть вебинаров. Они узнают, как решиться на поиск новой вакансии, как отличить работу и призвание, научатся преодолевать психологические барьеры, а также правильно вести себя на собеседовании при встрече с работодателем.

Для участия в бесплатном курсе нужна регистрация​. Трансляции вебинаров покажут на сайте «Технограда».