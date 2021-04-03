РИАМО - 3 апр. Новые ролики о жизни обитателей «Москвариума» появились на медиаплатформе #Москвастобой, сообщается на сайте мэра города.

«Ролики разделены на несколько рубрик. В одной зрителям предложат познакомиться с пресноводными и морскими рыбами, млекопитающими, медузами и морскими звездами», - говорится в сообщении.

Зрители также узнают, как устроены водоемы в бассейне Амазонки, Африки и других точках мира, а также познакомятся с их подводными обитателями. Кроме того, в роликах показывают, как кормят и тренируют животных в «Москвариуме» - одном из крупнейших океанариуме Европы.

Многие ролики сопровождают комментарии ветеринаров и ихтиологов, которые рассказывают об особенностях животных, развенчивают распространенные мифы. Например, о том, что пираньи кровожадные.

Медиаплатформу #Москвастобой запустили в марте 2020 года. Пользователям доступны лекции, театральные постановки и экскурсии в онлайн-формате.

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