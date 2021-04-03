РИАМО - 3 апр. В столице в субботу проведут первую в этом году промывку дорог специальным моющим средством после зимы, автолюбителей призвали не мешать проходу колонн техники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Промывка начнется в 12:00. Будут обрабатываться все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий.

После промывки с шампунем будет проведена мойка водой. Там, где не сможет пройти техника, дороги очистят вручную дороги помоют там, где коммунальная техника не сможет справиться с этим.

Моющее средство, используемое в мегаполисе, безопасно, в нем отсутствуют кислоты и щелочи, а оно само хорошо разлагается в земле.

Всего в апреле запланировано четыре такие промывки.

Порядка 3,5 тыс единиц техники задействовали в промывке улиц и дорог Москвы>>