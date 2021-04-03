РИАМО - 3 апр. В столице прошел конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» среди специалистов производственного обучения, победителем стал Валерий Умяров, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Победителями профконкурса стали Валерий Умяров из Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 (первое место), Анастасия Баширова из Московского колледжа архитектуры и градостроительства (второе место) и Виктория Каширских из Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (третье место).

«Городской конкурс «Московские мастера» по профессии «Мастер производственного обучения» проходит ежегодно. Стоит подчеркнуть, что особое внимание к работникам сферы среднего профессионального образования не случайно. Мастер производственного обучения — настоящий «универсальный солдат», - отметила и. о. начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Елена Сумакова.

Она уточнила, что мастер производственного обучения является главным учителем профессии. Взаимодействие и общение с ним – это важная часть образовательного процесса. Кроме того, такой преподаватель еще и высококлассный специалист — носитель компетенции, а также творческая личность.

«Конкурс помогает выявить талантливых наставников, позволяет им показать свои лучшие наработки и практики, поделиться опытом. Это мотивирует мастеров, повышает престиж педагогического труда, а в итоге влияет на качество профессиональной подготовки будущих молодых специалистов», — добавила Сумакова.

Конкурс профмастерства «Московские мастера» направлен на выявление и поддержку талантливых мастеров, повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей в мегаполисе.