РИАМО - 3 апр. До конца 2021 года в столице заработают 20 новых ярмарок, всего на сегодня в городе открыли 44 межрегиональные ярмарки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца года к открытию запланировано еще 20 новых ярмарок. В рамках уже действующих площадок создано 1047 торговых мест», - говорится в сообщении.

В прошлом году столичные ярмарки продолжали работу в период пандемии. С марта по декабрь открыли 20 дополнительных площадок. Их количество выросло в два раза в сравнении с 2019 годом. В 2020 году ярмарки посетили 3,6 миллиона человек, на них продали порядка 5 тысяч тонн товаров.

С января по март 2021 года свыше 660 тысяч человек посетили городские ярмарки. На их территории реализовали 576 тонн продукции.

На сегодняшний день на торговых площадках города можно приобрести товары из 42 регионов страны, в том числе из Московской, Рязанской и Вологодской областей. Представить продукцию на ярмарках могут садоводы, огородники, владельцы фермерских и личных подсобных хозяйств.

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