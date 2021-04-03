РИАМО - 3 апр. Столичным судом вынесен обвинительный приговор двум фигурантам уголовного дела о финансировании терроризма и подготовке теракта, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Шахзода Умматкулова и его соучастника Билолдина Паттаева, которые были членами запрещенной террористической организации, признали виновными в оправдании терроризма, участии в деятельности организации, которая признана террористической, финансирование терроризма, приготовлении к террористическому акту, изготовлении и хранении взрывного устройства.

«Следствием и судом установлено, что Шахзод Умматкулов, являясь участником организации, деятельность которой в соответствии с законодательством РФ признана террористической, в 2019 году разместил в одной из социальных сетей видеоролик, оправдывающий террористическую деятельность. После этого в марте 2020 года, желая поддержать деятельности террористической организации на территории Сирии, действуя совместно с Паттаевым , осуществил перевод денежных средств для целей поддержки террористической деятельности», - сказала Иванова.

Умматкулов продолжил действовать по указаниям куратора из Сирии и изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался использовать при проведении массового мероприятия на территории Московского региона летом 2020 года. Но его действия пресекли сотрудники Следственного комитета, ФСБ России и ЦПЭ ГУ МВД России по Москве.

В ходе расследования правоохранителями проведены многочисленные обыски и задержания на территории региона, в кратчайшие сроки установлены и задержаны соучастники. Допрошено более 20 свидетелей, проведены комплексные судебные экспертизы, получены выписки банковских счетов. По запросу следствия проведены финансовые расследования.

Приговором суда Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В то же время Паттаева осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.