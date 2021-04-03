РИАМО - 3 апр. Ночью 3 апреля в двухэтажном автосервисе на Рублевском шоссе произошел пожар, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре на втором этаже автосервиса, который располагается по адресу: Рублевское шоссе, дом 58А, строение 3, поступило на номер 112.

«К месту происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ», - сообщили в пресс-службе.

Слаженные действия пожарных позволили ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.