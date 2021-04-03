РИАМО - 3 апр. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли у дома 165 в Проектируемом проезде в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в 19:00 2 апреля.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами отдела полиции МВД «Железнодорожный», - говорится в сообщении.

Изъять и уничтожить снаряд планируют в субботу силами специалистов министерства обороны РФ.