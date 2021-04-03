РИАМО - 3 апр. В субботу в Московском регионе местами ожидается дождь, будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит до плюс 8 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 5 - плюс 7, по области — плюс 3 - плюс 8 градусов», - говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха составит порядка 45%. Атмосферное давление достигнет отметки в 742 миллиметра ртутного столба.

По данным синоптиков, такая погода близка к климатическим значениям для начала апреля. Своевременная профилактика сезонных заболеваний поможет лучше приспособиться к изменениям в природе, которые наступают с приходом весны.