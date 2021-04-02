РИАМО - 2 апр. 33 юных музыканта и художника Подмосковья победили в первом туре на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой, теперь им предстоит состязаться во втором туре, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Победителями тура стали учащиеся детских музыкальных школ, художественных школ и школ искусств региона. Они были лучшими в 12 из 15 конкурсных специальностей, среди которых «Изобразительное искусство» – восемь человек, «Фортепиано» – шесть, «Флейта», «Домра», «Гитара», «Аккордеон» – по три, «Скрипка» – два, «Виолончель», «Саксофон», «Труба», «Балалайка», «Баян» – по одному.

Теперь победители первого тура и стипендиаты 2020 года станут участниками второго тура. Для музыкантов он пройдет в виде просмотра и прослушивания, а для художников в виде просмотра и мастер-класса.

Второй тур состоится в апреле с участием педагогов из Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Музыкального училища им. Гнесиных, Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Летом запланировано проведение творческой школы «Новые имена» для одаренных детей Подмосковья, она пройдет с 9 по 15 августа на базе Клинской детской школы искусств им. П.И. Чайковского.

Для детей подготовили культурно-просветительскую, развлекательную и спортивно-оздоровительную программы. В конце года подмосковные музыканты – участники программы «Новые имена» – выступят с итоговым концертом. Также планируется выпуск книги с произведениями юных художников.

Благотворительный фонд «Новые имена» создали в 1992 году на основе международной благотворительной программы «Новые имена», которая существовала с 1989 года. Инициатором создания и руководителем «Новых имен» была заслуженный деятель искусств России Иветта Воронова. С 2008 года фонд возглавляет народный артист РФ, лауреат Государственной премии Денис Мацуев.