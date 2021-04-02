РИАМО - 2 апр. В Подмосковье оптимизировали услугу по предоставлению земельных участков в аренду или собственность на торгах, теперь оставить заявку на аукцион в электронном виде через портал госуслуг региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровизация госуслуг – это не только добавление новых сервисов, но и доработка уже существующих. Ранее для участия в аукционе на приобретение в собственность или в аренду земельного участка в Подмосковье требовалось подать заявление в администрацию того муниципалитета, где проходят торги, или отправить письменную заявку по почте», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что на текущий момент участники аукционов смогут экономить время и оформлять заявку в несколько кликов на портале госуслуг Подмосковья.

По его словам, услуга актуальна и для жителей, и для бизнеса. Так, первые могут купить участок для постройки дома или садоводства, а арендаторы – использовать землю для размещения магазина, ресторана или предприятия.

Физические и юридические лица могут купить или взять в аренду участок земли, который находится в Подмосковье, через торги. Узнать об аукционах по ссылкам: https://easuz.mosreg.ru/, https://torgi.gov.ru/.

Услуга оказывается министерством имущественных отношений Московской области на бесплатной основе. Сервис доступен по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/11519. Чтобы подать заявление необходимо указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность (в случае, если заявитель действует от имени другого лица).

Ответ придет в личный кабинет в течение 30 рабочих дней или 90 дней, если участок не внесен в ЕГРН.

На портале госуслуг Подмосковья доступно 29 земельно-имущественных услуг. Всего на портале можно получить свыше 200 электронных услуг.