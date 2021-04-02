РИАМО - 2 апр. Учителям важно соблюдать этику в социальных сетях, а также на своем рабочем месте, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Есть этика, профессиональная этика. И, конечно, очень важно ее соблюдать, находясь на рабочем месте. У нас много молодых учителей. И, почему они не могут находиться в социальных сетях? Они там общаются с учениками. И еще раз хочу сказать, что важно соблюдать все этические нормы. Но у нас, в принципе, так и происходит», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».



Губернатор отметил, что многие скептически относятся к соцсетям. Но, по его мнению, нахождение в соцсетях – это современная жизнь. Также посты в Сети стали частью журналистики.



«Знаю, что многие скептически относятся к социальным сетям, это уже часть журналистики, я бы сказал. Поэтому много молодых ребят, да и не молодых тоже, работают, размещают свои посты, информацию. Я лично к этому отношусь с пониманием», - заключил губернатор.