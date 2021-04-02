РИАМО - 2 апр. В Подмосковье продолжают бороться с борщевиком на придорожной полосе, по борьбе с этим сорняком есть специальный протокол, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Придорожная полоса - да, это тема актуальная, как и частные территории. <…> Мы отвечаем, прежде всего, за придорожные полосы, у нас целая программа. Она даже компьютеризирована, мы получаем снимки там, где борщевик вдоль полос. Мы его обрабатываем», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что борщевик - вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Борщевик трижды вытравливают химикатами. Губернатор подчеркнул, что борщевик произрастает там, где земля не возделывается.

«Борщевика было много там, где земля не работает. Я без какого-либо преувеличения скажу, что вся земля Московской области - это под 960 тыс. гектаров - работает. То есть она пашется, она радует, там нет места борщевику. Там место культурам, которые имеют спрос на рынке», - сказал Воробьев.

Борщевик Сосновского опасен. Его сок, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза вызывает ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.