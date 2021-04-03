РИАМО - 3 апр. В субботу впервые в текущем году улицы и дороги Москвы промоют с помощью специального шампуня, моющее средство поможет удалить загрязнения, не смывающиеся простой водой.

Так, с помощью него рабочим удастся промыть асфальтобетонные, а еще плиточные дороги Москвы, парковки города, столичные дворы и тротуары.

Мойка водой будет проводиться после промывки шампунем. Вручную дороги помоют там, где коммунальная техника не сможет справиться с этим. Для мытья дорожного полотна в недоступных местах уже подготовлены комплексные бригады.

Моющее средство, используемое в мегаполисе, безопасно, в нем отсутствуют кислоты и щелочи, а оно само хорошо разлагается в земле.

Дороги в Москве промывают весной и осенью. Четыре аналогичных мероприятия запланировано провести в этом месяце.