РИАМО - 2 апр. Подмосковные арендаторы погасили 20% арендных платежей, которые они отсрочили в прошлом году в счет погашения аренды за областное и муниципальное имущество и неразграниченные земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Таким образом, в бюджеты муниципальных образований и региона поступило 70,35 млн рублей.

«С начала года арендаторы погасили порядка 20% от предоставленной в рамках отсрочки арендных платежей суммы (362,3 млн рублей). В марте арендаторы перечислили в бюджеты более 27,3 млн рублей», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что самые большие суммы в счет платежей были оплачены в городских округах Одинцовский, Электросталь, Щелково, Люберцы, Подольск, Лобня, Богородский, Жуковский, Балашиха и Ступино. В них в бюджеты поступили от 3 до 9 млн рублей.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Андрей Разин отметил, что возможностью отсрочить арендные платежи во время первой волны Covid-19 воспользовались порядка 800 арендаторов, которые используют муниципальную, региональную и государственную недвижимость.

Он добавил, что таким образом арендаторы переждали трудные времена и встали на ноги. Суммы, которые были отсрочены, они оплачивают частями по графику, который был согласован с арендодателем.

С начала этого года за аренду государственной неразграниченной земли арендаторы перечислили - 36,1 млн рублей, за муниципальное имущество и землю – 33,5 млн рублей, а за областную недвижимость – 0,75 млн рублей.