РИАМО - 2 апр. Власти Подмосковья понимают важность благоустройства парков и стараются сделать регион чистым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся сделать Подмосковье чистым, у нас есть совместная программа с Москвой по поводу благоустройства СНТ: дороги, газификация. Все это понятно еще делать и делать, но мы понимаем насколько важно благоустраивать парки, насколько важно иметь возможность гулять в лесу. Очень приятно, что все чаще и чаще жители беспокоятся о чистоте леса, не мусорят. Банальные, казалось бы, вещи, но очень важные», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если жители перестанут мусорить в лесах, а такое поведение войдет в нашу культуру, то изменится качество природы.

Он затронул и тему туризма в Подмосковье. В летнее время в регионе отдыхает множество семей.

«Стараемся пропагандировать <...> направления, которые у нас есть: Коломна, Зарайск, прекрасные водохранилища, куда летом люди приезжают, отдыхают. Я не сомневаюсь, что и в это лето будет много людей, которые проведут его в Подмосковье», - добавил губернатор.