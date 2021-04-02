РИАМО - 2 апр. В этом году земельными участками в Подмосковье обеспечили свыше 350 многодетных семей, с конца февраля им передали свыше 170 участков земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«354 семьи с тремя и более детьми в 35 городских округах Подмосковья получили земельные участки с начала 2021 года», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям региона уделяется особое внимание.

Он добавил, что в марте администрациям городских округов Московской области удалось почти в два раза увеличить число многодетных семей, которые обеспечены бесплатными земельными участками.

Адигамова подчеркнула, что в марте больше всего участков передал многодетным семьям Богородский городской округ. Здесь землю получили 35 семей. На втором месте расположился Наро-Фоминский округ – 18 семей, на третьем Жуковский – 15 семей, в список также вошли городские округа Серпухов и Люберцы - по 13 семей, Протвино – 12 семей, Раменский – 11 семей, Сергиево-Посадский и Долгопрудный – по семь семей, Рузский – шесть семей, Домодедово и Клин – по пять семей.