РИАМО - 2 апр. В городском округе Егорьевск продолжают ликвидировать объекты незавершенного и самовольного строительства, а также аварийные здания, работа ведется в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева вместе с администрацией округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В центральной части города Егорьевск, на улице Набережная, на территории бывшей «Егорьевской швейной фабрики» были выявлены нежилые аварийные здания производственного назначения. Часть объектов на территории функционирует, часть - находится в разрушенном состоянии. В результате работы было принято решение об их ликвидации», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что на текущий момент участок свободен, площадь аварийных построек составляла порядка 1,5 тыс. кв м. Вдоль участка, который освободился, на пешеходной улице ведется благоустройство.

Территория фабрики по границе участка выходит на пешеходную улицу Набережная и на улицу А. Невского. Администрация и жители округа решили благоустроить эти улицы.

За три года в городском округе Егорьевск выявили 100 объектов незавершенного строительства, из которых 22 – самовольные объекты. На текущий момент количество объектов, которые ликвидировали и привели в соответствие, составляет 29 единиц. Работы продолжаются.