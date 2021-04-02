РИАМО - 2 апр. Хамовнический районный суд столицы продлил срок заключения под стражей Эльмана Гулиева, известного под псевдонимом Эллей, по делу о дорожной аварии в центре столицы, сообщает пресс-служба суда.

Эллей, по данным следствия, стал виновником серьезного ДТП на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Его Infiniti на большой скорости врезался в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП пострадали три человека.

«Сегодня судом продлен срок заключения под стражей подсудимого на шесть месяцев», – говорится в сообщении.

Следующее заседание суда по рассмотрению дела по существу назначено на 14 апреля.

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