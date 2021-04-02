РИАМО - 2 апр. Пилотный проект по обучению пожилых людей компьютерной грамотности начнется 4 апреля на базе цифрового МФЦ в Раменском, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Участников программы «Активное долголетие» научат работать с базовыми программами, записываться к врачу и получать госуслуги онлайн.
«В этом году в Раменском на базе цифрового МФЦ реализуется пилотный проект – курсы компьютерной грамотности для людей старшего возраста. Пройти обучение могут участники программы «Активное долголетие» не только из Раменского, но и из близлежащих округов», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.
Он добавил, что занятия помогут пожилым людям ориентироваться в базовых компьютерных программах, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги через Сеть, записываться к врачу и подавать заявки на получение госуслуг не выходя из дома.
«Если занятия будут популярны, такая практика распространится на другие подмосковные центры «Мои документы», - подчеркнул министр.
Курсы пройдут в рамках проекта «Активное долголетие» по адресу: Раменское, улица Михалевича, 18. Освоить программу курса слушатели смогут за 10 занятий – уроки будут проходить раз в две недели: в первое и третье воскресенье месяца в 12:00. Проводить обучение будут опытные сотрудники цифрового МФЦ.
На уроках участники курсов смогут задать вопросы по пройденному материалу, а для внеклассной работы слушатели будут получать небольшие домашние задания.
Записаться на обучение можно по телефону клуба «Активное долголетие» или центра соцобслуживания, через мобильное приложение «Соцуслуги» или через портал «Активное долголетие».
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