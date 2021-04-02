РИАМО - 2 апр. Пандемия коронавирусной инфекции подтолкнула открыть медицинский факультет МГИМО в Одинцовском городском округе, там будут готовить самых востребованных врачей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы МГИМО открыли более 5 лет назад в Одинцовском городском округе. Там подразделение действует успешно. Но до сих пор у нас не было действующего учебного заведения, где готовят врачей. Очень востребованных и нужных нам», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что факультет будет готовить самых востребованных врачей самых актуальных специальностей.

«Вот такому проекту дан старт. На попечительском совете МГИМО принято решение о его начале и я уверен, что там будет очень высокая профессиональная подготовка врачей, и ребята будут очень востребованы не только в Подмосковье, но и вообще в нашей стране», - рассказал губернатор.

Медицинский университет «МГИМО Мед» будет открыт по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и группы компаний «Мать и дитя», которые приняли решение о создании автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования.

Образовательный процесс будут вести на площадке клинического госпиталя «Лапино», где в скором времени планируется построить отдельный корпус, а также в стенах Одинцовского филиала МГИМО.