РИАМО - 2 апр. Старинное здание 1900 года постройки на Покровском бульваре в столице отремонтируют, проект работ по бывшему доходному дому уже утвержден, сообщает пресс-служба Мосгосэкспертизы.

Согласно проекту, рабочие обновят цоколь и фасад: наружные стены очистят и окрасят по подготовленной поверхности в соответствии колористическим паспортом. Кроме того, будет проведена частичная обработка наружных поверхностей антисептическим составом. Еще обновят балконы и восстановят декоративные элементы.

«Будут заменены оконные и дверные блоки, также проведен ремонт чердачного помещения и кровли. Согласно утвержденным проектным решениям, на лестничных клетках и в тамбурах стены и потолки частично обработают антисептиком, восстановят штукатурный и красочный слои, обновят <...> архитектурные детали», – отметила руководитель Мосгосэкпертизы Анна Яковлева.

Еще предстоит отремонтировать ограждения, поручни лестниц, установить новые почтовые ящики и номерные таблички этажей.

В рамках капитального ремонта выполнят модернизацию систем водоснабжения, канализации и отопления. В части электроснабжения предусматривается замена вводно-распределительного устройства, магистральных стояков квартир, этажных щитов и общедомового освещения.​