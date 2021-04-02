РИАМО - 2 апр. В Подмосковье сократился срок предоставления госуслуги по согласованию схем транспортного обслуживания территорий, вместо 20 дней теперь услуга предоставляется за 14 дней, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Получить госуслугу по согласованию схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования, можно теперь в течение 14 рабочих дней вместо 20. Услуга предоставляется бесплатно в электронном виде на региональном портале uslugi.mosreg.ru», - говорится в сообщении.

Согласование схем транспортного обслуживания требуется для утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории в Московской области.

Такая схема разрабатывается на основании транспортного моделирования и позволяет спрогнозировать уровни нагрузки на объекты дорожной инфраструктуры, предусмотреть мероприятия по строительству новых дорог или реконструкции существующих в районах перспективных жилых застроек.