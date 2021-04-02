РИАМО - 2 апр. В международной акции «Зажги синим» в пятницу поучаствовала Москва, синяя подсветка украсила фасады нескольких зданий в центре столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Синий цвет зажегся на зданиях вечером. Помимо зданий на Новом Арбате, синяя подсветка появилась у Крымского моста и некоторых зданий на Тверской улице.

Каждый год 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, знаковые объекты по всему миру подсвечиваются синим, проводятся разные образовательные мероприятия, которые привлекают внимание к проблеме, а также рассказывают о том, как важно вовремя диагностировать расстройство и поддерживать людей с аутизмом.

Впервые акция «Зажги синим» прошла в столице в 2013 году. Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года.

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