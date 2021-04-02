РИАМО - 2 апр. Перед судом в столице предстанет мужчина, которого обвиняют в продаже поддельного бланка справки о результатах ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Саратовской области», - говорится в сообщении.

Обвиняемый приобрел у неизвестного бланк справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус без указания данных пациента и даты выдачи, также там были поддельные оттиски штампа и печати одной из поликлиник района Хорошево-Мневники.

Затем обвиняемый сам заполнил свободные графы, вписав в них заведомо подложные данные об отрицательном результате теста у потенциального покупателя. В феврале на ул. Маршала Рыбалко мужчина продал поддельный документ за 1,5 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.