РИАМО - 2 апр. Генеральный директор компании, которая занимается созданием аэротакси, Александр Атаманов сообщил, что за один километр передвижения на летающем такси в Москве пассажиры будут платить 20 рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

Атаманов отметил, что над проектом работают свыше 15 человек и консорциум из нескольких предприятий, а финансовую поддержку проекту оказывает мэрия, а также департамент предпринимательства и инноваций. А еще ассоциация «Аэронет» НТИ. В целом компания имеет восемь инвесторов – все они видят в проекте большие перспективы и получение огромной прибыли в будущем.

«Мы рассчитываем, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, ведь отсутствует оплата работы водителя и это быстрее. Например, от Кремля до «Москвы-Сити» можно будет добраться не более чем за 20 минут, а на обычной машине — за час, если пробки небольшие», – сказал Атаманов.

В настоящее время, по словам Атаманова, в мире есть пять компаний, которые могут прокатить человека на прототипе аэротакси. Предсерийный образец компания планирует получить до 2022 года, в скором времени в качестве эксперимента прототип летающего такси поднимут на высоту до 150 метров.

Он добавил, что на мотоциклы и летающие такси было потрачено порядка 3 млн долларов, включая затраты на аренду и зарплаты.

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