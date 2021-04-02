РИАМО - 2 апр. Собственника памятника культурного наследия на Большой Ордынке обязали отреставрировать объект, когда-то в этом доме останавливалась поэтесса Анна Ахматова, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Собственник части памятника на Большой Ордынке, согласно официальным срокам, должен был еще в 2019 году представить в Мосгорнаследие проект реставрации, а затем перейти к работам. Так как этого не произошло, было возбуждено и передано в суд административное дело. В итоге собственника оштрафовали и привлекли к ответственности», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В связи с тем, что юрлицо собственника памятника зарегистрировано в Нижнем Новгороде, решение о привлечение к ответственности принималось Приокским районным судом города.

После того, как суд вынес свое решение, собственник обратился в Мосгорнаследие. Он попросил продлить сроки разработки проекта. На текущий момент, по словам мужчины, контракт на разработку проекта реставрации заключен.

Дом 17, строение 1 на Большой Ордынке обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. В 1938-1966 в семье писателя Ардова жила Анна Ахматова, когда приезжала в столицу.