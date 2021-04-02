РИАМО - 2 апр. Главным тренером московского ЦСКА стал хорватский специалист Ивиц Олич, также в тренерский штаб вошли его помощники Игор Юкич и Илия Арачич, сообщает Газета.ru.

В конце марта стало известно, что Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА.

«Свой первый матч в качестве главного тренера армейцев Олич проведет 4 апреля. В рамках 24-го тура чемпионата России армейцы сыграют с «Тамбовом» в Саранске», - отмечается в материале.

Олич выступал за красно-синих в 2003-2006 годах.