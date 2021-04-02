РИАМО - 2 апр. Жилой комплекс «Композиция №24» на 74 квартиры получил разрешение на ввод в эксплуатацию, объект расположен в Даниловском районе столицы, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Восьмиэтажное здание построили за счет инвестора по адресу: улица Хавская, дом 24. Площадь здания составляет 11,8 тыс. кв. м. Под землей построена поземная парковка на 74 машино-места. Инспекторы комплексно проверили готовый дом.

«К инспекционным проверкам привлекался ЦЭИИС (Центра экспертиз - ред.), эксперты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях», – сказал руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На первом этаже здания разместятся административно-офисные помещения, магазины и аптеки. Отдельное помещение в подъезде предусмотрено для колясок и велосипедов. Также для жильцов сделали кладовые для сезонных вещей – келлеры.

Жилье комфорт‑класса на берегу реки: что ждет промзону «Нагатинский затон»>>