РИАМО - 2 апр. Компании незаконно отказали в участии в электронных торгах по реализации имущества должника на площадке «Эксперт» в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

«По мнению заявителя оператор ЭТП «Эксперт» ограничил возможность заявителя участвовать в торгах путем отказа заявителю в регистрации на электронной торговой площадке», - говорится в сообщении.

Комиссия изучила жалобу и представленные доказательства и выявила в действиях оператора ЭТП «Эксперт» нарушения, которые препятствовали участию заявителя в торгах.