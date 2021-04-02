РИАМО - 2 апр. Утвержден проект капитального ремонта подземного пешеходного перехода на Каширском проезде в столице, протяженность объекта - 32 м, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

«Переход «Каширский проезд», имеет два лестничных схода, длина его тоннельной части составляет 32 м, а ширина – 4 м», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что в рамках утвержденных проектных решений будет выполнен демонтаж существующей облицовки перехода, алюминиевых конструкций подвесного потолка тоннельной части. Также во время работ обновят лестничные сходы, потолки, проезжую часть.

«Затем на вертикальные поверхности будет нанесено антивандальное покрытие. В служебных помещениях предусматривается замена дверей, облицовка стен и пола керамогранитной плиткой, окраска стен и потолков», - подчеркнул Леонов.