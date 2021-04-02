РИАМО - 2 апр. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что из-за сезонности в ближайшие два месяца возможен рост заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.

«С учетом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», – сказала Голикова.

Она добавила, что залог стабильной ситуации – это вакцинация граждан. Голикова призвала россиян подумать и прийти на вакцинацию, чтобы сохранить здоровье.

Вице-премьер отметила, что после прививки важно сохранять ограничительные меры. Также важно выработать коллективный иммунитет, который важен для снятия ограничений в самом ближайшем будущем.

Ранее российский НИЦ имени Гамалеи приступил к доклиническим испытаниям двухкомпонентной назальной вакцины от Covid-19.

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