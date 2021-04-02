РИАМО - 2 апр. Скандальная телестройка «Дом-2» возвращается на телеэкран 19 апреля, теперь реалити-шоу будет выходить на телеканале «Ю», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Телеканал подтвердил эту информацию и подчеркнул, что реалити-шоу сохранит классический формат», - говорится в сообщении.

В роли ведущих в шоу вернутся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Влад Кадони, Ольга Орлова и Андрей Черкасов.

В конце 2020 года телеканал ТНТ сообщил о закрытии проекта. Долгое время не было известно, вернется ли шоу в эфир. Передача будет выходить под названием «Дом-2. Новая любовь».