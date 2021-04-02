РИАМО - 2 апр. Для студентов старших курсов вузов открылась регистрация на участие в добровольном квалификационном экзамене (ДКЭ), в текущем году список профессий расширен с 50 до 60, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда учишься в вузе, постоянно возникают вопросы: мои знания применимы на практике? Куда я с ними пойду? Где буду работать? ДКЭ помогает ответить на эти вопросы», - написал Собянин на своей странице «Вконтакте».

Он уточнил, что экзамен состоит из теории и практики. Причем практический этап - это кейсы от компаний, которые ищут молодые кадры.

В прошлом году после прохождения экзамена, более 100 студентов смогли получить приглашение на работу и порядка 80 проходят оплачиваемую стажировку в крупных компаниях.

Участники экзамена получат электронный сертификат, который заверен экспертами проекта и подтверждает их квалификацию.

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