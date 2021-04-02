РИАМО - 2 апр. На столичных станциях проката началась установка велосипедов в преддверии летнего сезона, сообщает ТАСС.

Уже семь велосипедов поставили на станции, которая находится на Никитском бульваре, дом 8А/3. Еще 11 транспортных средств появилось на станции, расположенной на Новом Арбате.

В этом сезоне будет на 1 тыс. велосипедов больше, чем в 2020 году. Также велопарк мегаполиса пополнится 500 электровелосипедами.

Кроме того, в прокате пополнится парк самокатов на 4 тыс. единиц.

Прошлый велосезон стал рекордным. Тогда жители и гости столицы совершили 5,7 млн поездок на арендованных велосипедах.

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