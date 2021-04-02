РИАМО - 2 апр. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вечером в пятницу задержали и отменили 29 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали восемь рейсов, а отменили шесть. В Домодедове 10 рейсов задержали, три отменили. В Шереметьеве отменены два рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, отмен и задержек нет.

Информацию о задержке или отмене рейса доводят до пассажиров авиакомпания или организация, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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