РИАМО - 2 апр. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала прекращение реализации инвестиционного проекта по строительству подземной парковки на Николоямской улице, владение 52-54 в столице, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, инвестор планировал построить на участке площадью 0,18 га подземный паркинг площадью 3088 кв. м.

«Для этих целей в 2013 году заключен договор аренды земельного участка. Условиями договора проект необходимо было реализовать до конца ноября 2019 года – эти условия выполнены не были», - отметила Пятова.

Разрешение на строительство так и не было выдано. Также за аренду участка накопился долг. Теперь договор аренды решили расторгнуть.

Сейчас на данном участке находится наземная парковка. Территорию планируют отдать под нужды ГБУ «Жилищник».