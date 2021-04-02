РИАМО - 2 апр. В городском округе Зарайск в следующем году планируется благоустроить общественную территорию, работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественной территории в городском округе Зарайск», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона на благоустройство было опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Благоустройство планируется завершить в следующем году. Объект включен в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В 2018 и 2019 годах Зарайск был победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в городской округ отметил, что развитию малого и среднего бизнеса в Зарайске поспособствует благоустройство улиц и рекреационных зон.

Бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда», реализующегося до 31 декабря 2024 года, превышает 1 трлн рублей. Проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия.